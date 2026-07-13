Il contratto di Ferran Torres con il Barcellona scade nel 2027, ma una clausola segreta da 8 milioni di euro rende complicato il rinnovo. Il club catalano sta affrontando una situazione delicata riguardo al futuro dell’attaccante di 26 anni, con interesse da parte di altri club. La clausola segreta potrebbe influenzare le trattative per il prolungamento o eventuali trasferimenti. La posizione di Torres nel mercato rimane in bilico a causa di questa clausola e delle offerte di altri club.

Il contratto dello spagnolo scade nel 2027, ma una clausola segreta da 8 milioni complica il rinnovo con i blaugrana. Il Barcellona si trova a dover gestire una situazione delicata legata al futuro di Ferran Torres (26 anni). L’attaccante valenciano ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Paris Saint-Germain. Tra l’entourage del giocatore e il club parigino c’è un’ottima sintonìa, anche se l’indiscrezione su un presunto principio di accordo già raggiunto è stata smentita. Il club blaugrana resta alla finestra: il presidente Joan Laporta, appena sbarcato a Dallas (Stati Uniti), ha confermato che il calciatore non ha ancora comunicato nulla alla dirigenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Barcellona e il nodo Ferran Torres: tra le sirene del PSG e la trappola City

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