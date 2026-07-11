Un nuovo acquisto si aggiunge ai trasferimenti di questa sessione di mercato: il club ha firmato Adeyemi. Nel frattempo, Ferran Torres sta lasciando la squadra e si trasferirà al Paris Saint-Germain. Il calciomercato europeo si sta intensificando, con i grandi club che completano i primi trasferimenti per la prossima stagione.

Il calciomercato europeo è entrato nel vivo e i top club stanno iniziando a piazzare i primi importanti colpi per rinforzarsi in vista della prossima stagione., Tra questi c'è sicuramente il Barcellona che nelle ultime ore si è confermato molto attivo sia in entrata che in uscita. I Blaugrana, infatti, hanno chiuso per l'acquisto di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund: il tedesco si trasferirà in Spagna per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Il valore dell'operazione è destinato però a salire di altri 10 visti i bonus che i Blaugrana hanno inserito nella trattativa per convincere i gialloneri., Adeyemi svolgerà le visite mediche mercoledì 15 e sarà presentato ufficialmente il giorno successivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Barcellona, ecco un altro top: arriva Adeyemi. Ferran Torres in uscita: va al Psg

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