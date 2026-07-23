Durante un'escursione nella Grotta Azzurra a Capri, una barca con due turisti a bordo è affondata. Una donna americana di 49 anni, presente sul posto, ha condiviso un video su TikTok in cui si sente la paura di rimanere intrappolati, riferendo le preoccupazioni dei presenti. Nessuna informazione è stata fornita sui soccorsi o sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.

Una barca con a bordo una coppia di turisti è affondata durante l’escursione di gruppo nella Grotta Azzurra, a Capri. Una dei presenti, la 49enne creator americana Sherina Welch che ha pubblicato il video su TikTok, ha confessato che “temevamo di restare intrappolati. Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia. Eravamo completamente fradici, distesi in una barca ormai piena d’acqua”. Dentro la Grotta Azzurra, ha aggiunto, la confusione è aumentata quando le altre guide hanno iniziato a urlare istruzioni in italiano, incomprensibili per i turisti stranieri. Francesco Emilio Borrelli, deputato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barca affonda nella Grotta Azzurra a Capri, video dei turisti terrorizzati: "Temevamo di restare intrappolati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capri, barca affonda nella grotta azzurra. Panico per due turisti americani.

Notizie e thread social correlati

Incidente nella Grotta Azzurra a Capri, barca con turisti americani urta le rocce e affondaUna barca con turisti americani si è scontrata con le rocce nella Grotta Azzurra a Capri, affondando.

Capri, barca affonda nella Grotta Azzurra: a bordo turisti spaventati: soccorsi e trasferiti su un altro gozzoUna barca che visitava la Grotta Azzurra si è capovolta, con alcuni turisti a bordo che sono stati soccorsi e trasferiti su un altro gozzo.

Temi più discussi: Capri, barca affonda nella Grotta Azzurra: a bordo turisti spaventati: soccorsi e trasferiti su un altro gozzo; Fa il giro del mondo il video dell'incubo vissuto da alcuni turisti dentro la Grotta Azzurra; Terrore nella Grotta Azzurra a Capri, la barca della blogger affonda; Incidente nella Grotta Azzurra a Capri, barca con turisti americani urta le rocce e affonda.

Capri, 25 anni di matrimonio rischiano di diventare una tragedia.Barca semi affonda nella grotta Azzurra positanonews.it/2026/07/capri-… #Capri #GrottaAzzurra #Matrimonio #Anniversario #Turismo x.com

Incidente nella Grotta Azzurra a Capri, barca con turisti americani urta le rocce e affondaUna barca con dei turisti americani ha urtato le rocce nella Grotta Azzurra a Capri. Gli occupanti sono stati salvati da un barcaiolo di un gozzo vicino. Il video della tiktoker americana Sherina Welc ... msn.com

Grotta Azzurra, la barca urta gli scogli e rischia di affondare: paura per due turisti americani VIDEODisavventura a lieto fine per una coppia di coniugi americani in visita a Capri. Durante un'escursione alla Grotta Azzurra, uno dei luoghi più celebri dell'isola, ... ilgazzettino.it