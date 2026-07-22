Incidente nella Grotta Azzurra a Capri barca con turisti americani urta le rocce e affonda
Una barca con turisti americani si è scontrata con le rocce nella Grotta Azzurra a Capri, affondando. L’incidente è stato ripreso in un video pubblicato su TikTok da una tiktoker americana. Non sono stati segnalati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze di polizia per gestire l’accaduto. La barca coinvolta si è ribaltata, e i turisti sono stati recuperati.
Una barca con dei turisti americani ha urtato le rocce nella Grotta Azzurra a Capri. Il video della tiktoker americana Sherina Welch. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terrore nella Grotta Azzurra a Capri, la barca della blogger affonda
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