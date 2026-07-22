Una barca che visitava la Grotta Azzurra si è capovolta, con alcuni turisti a bordo che sono stati soccorsi e trasferiti su un altro gozzo. La coppia di turisti americani a bordo si è spaventata, mentre i soccorritori intervenuti hanno recuperato i naufraghi. Nessun ferito grave è stato segnalato. L’incidente si è verificato durante un’escursione in mare, vicino alla famosa grotta dell’isola. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’affondamento.

La gita in barca, per visitare la Grotta Azzurra a Capri, si è trasformata in un incidente in mare per una coppia di turisti americani. E una protagonista dell’episodio, Sherina Welch, creator di contenuti digitali texana, ha pubblicato online il video dell’affondamento del piccolo natante: le immagini hanno fatto il giro del mondo e sono state viste da circa tre milioni di utenti sui social. Poi la Welch ha anche raccontato alla rivista People quanto accaduto. A giugno di quest’anno, insieme al marito ha deciso di visitare l’Italia. E in particolare Sorrento, la Costiera Amalfitana e Capri. Sull’isola non poteva mancare un giro nella meravigliosa Grotta Azzurra a bordo di uno dei piccoli gozzi a remi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Capri, barca affonda nella Grotta Azzurra: a bordo turisti spaventati: soccorsi e trasferiti su un altro gozzo

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