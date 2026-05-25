Banca centrale europea in allarme per l' AI Claude Mythos Lagarde convoca riunione per i rischi alla sicurezza
La Banca centrale europea ha convocato urgentemente le banche europee per affrontare i rischi legati all'intelligenza artificiale, in particolare al sistema chiamato Claude Mythos. La presidente della BCE ha deciso di riunire i rappresentanti degli istituti finanziari per valutare le possibili implicazioni sulla sicurezza. La decisione arriva dopo le crescenti preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi associati all'uso di questa tecnologia nel settore bancario e finanziario.
Claude Mythos fa paura alla Banca centrale europea, che prova a correre ai ripari sui rischi dell’intelligenza artificiale. Tutte le banche europee sono state convocate d’urgenza dalla Bce per una riunione sul nuovo modello AI di Anthropic, che potrebbe rappresentare una cyber minaccia per i sistemi It della rete di banche dell’Ue. Il modello AI Claude Mythos L’incontro in programma nella giornata di martedì 26 maggio servirà infatti a discutere del pericolo costituito potenzialmente da Claude Mythos, che secondo la Bce sarebbe talmente potente da superare gli attuali standard di cyber sicurezza in uso tra le banche europee. Il nuovo modello... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Temi più discussi: La Bce lancia l'allarme alle banche su Mythos: perché l'Ai finanziaria di Anthropic spaventa; L’Ia Claude Mythos fa paura alle banche, martedì riunione in Bce; Dopo i governi, ora anche le banche hanno (giustamente) paura di Claude Mythos; BCE e Claude Mythos: la riunione del 26 maggio che mette sotto esame la resilienza cyber delle banche europee.
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