Notizia in breve

La Banca centrale europea ha convocato urgentemente le banche europee per affrontare i rischi legati all'intelligenza artificiale, in particolare al sistema chiamato Claude Mythos. La presidente della BCE ha deciso di riunire i rappresentanti degli istituti finanziari per valutare le possibili implicazioni sulla sicurezza. La decisione arriva dopo le crescenti preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi associati all'uso di questa tecnologia nel settore bancario e finanziario.