bambino di 18 mesi muore in ospedale a catanzaro altri quattro ricoverati

Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini, tutti frequentanti lo stesso asilo a Tropea, sono stati ricoverati. Tre di loro sono stati dimessi, mentre uno rimane sotto osservazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un’indagine e ipotizza che i sintomi possano essere collegati a un batterio. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause della morte o sui risultati degli esami.

Frequentavano tutti lo stesso asilo di Tropea, sintomi forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi, indaga la procura di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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