treviso morto bambino di un anno e mezzo travolto da auto guidata dalla nonna

Un bambino di un anno e mezzo è morto ieri in provincia di Treviso dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna. La vettura stava facendo retromarcia nel piazzale di un condominio in via Tiveron a Zero Branco. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, senza che siano stati riferiti dettagli su eventuali responsabilità o altre persone coinvolte. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto ieri dall’auto guidata dalla nonna. La tragedia in provincia di Treviso. La donna, secondo la ricostruzione, stava facendo retromarcia nel piazzale condominiale in via Tiveron, a Zero Branco. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno fatto di tutto per rianimare il piccolo, di origine moldava, ma non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bambino di 1 anno travolto dalla nonna in retromarcia: morto a Treviso

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