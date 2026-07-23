Ogni anno, circa 20.000 bambini e ragazzi si presentano al pronto soccorso di un ospedale pediatrico a Roma per traumi cranici o altri incidenti. Di questi, oltre 8.000 hanno riportato fratture, mentre quasi 7.000 hanno subito contusioni, distorsioni o lussazioni agli arti. I numeri indicano un volume consistente di interventi per incidenti che coinvolgono giovani pazienti, con un'incidenza significativa di fratture e traumi agli arti.

Sono circa 20mila ogni anno i bambini e ragazzi che arrivano nel Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma a causa di un trauma. Oltre 8mila riportano una frattura, quasi 7mila contusioni, distorsioni o lussazioni agli arti. Mentre 4mila vengono visitati per trauma cranico. In estate non aumentano i traumi, ma cambiano decisamente le dinamiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bambini e traumi cranici, circa 20mila accessi l'anno al Bambin Gesù

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