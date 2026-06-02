L' incidente sulla statale 115 e la morte degli sposini americani l’autopsia conferma i traumi cranici

Notizia in breve

L’autopsia sui corpi di una coppia americana deceduta in un incidente sulla statale 115 si è conclusa dopo quattro ore presso il cimitero di Sciacca. I risultati confermano che le vittime hanno subito traumi cranici. La coppia, originaria del New Mexico, è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto il 14 maggio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui rilievi o sulle cause specifiche dell’incidente.