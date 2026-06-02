L' incidente sulla statale 115 e la morte degli sposini americani l’autopsia conferma i traumi cranici
L’autopsia sui corpi di una coppia americana deceduta in un incidente sulla statale 115 si è conclusa dopo quattro ore presso il cimitero di Sciacca. I risultati confermano che le vittime hanno subito traumi cranici. La coppia, originaria del New Mexico, è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto il 14 maggio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui rilievi o sulle cause specifiche dell’incidente.
Si è conclusa dopo quattro ore, presso il cimitero di Sciacca, l’autopsia sui corpi di Luke Allen Lionbarger ed Elisabeth Graham Hannah, la coppia del New Mexico rimasta vittima dell'incidente stradale dello scorso 14 maggio. L’esame, eseguito dal medico legale Giuseppe Albano, ha evidenziato che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tragedia sulla Statale 115: morti due giovani sposi americani in viaggio di nozze
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