Gli specialisti del Bambino Gesù spiegano come ridurre i rischi di fratture e traumi particolarmente frequenti tra bambini e ragazzi in questo periodo dell' anno
Durante le vacanze estive, bambini e ragazzi sono più esposti a rischi di fratture e traumi a causa di attività come biciclette, monopattini, pattini e skateboard. Gli specialisti del Bambino Gesù hanno fornito indicazioni per ridurre tali rischi, considerando il maggior coinvolgimento in giochi e sport all'aperto, spesso praticati senza adeguate precauzioni o protezioni. La stagione vede anche frequenti uscite al mare o in piscina, aumentando la probabilità di incidenti legati a queste attività.
I l periodo delle vacanze estive, per bambini e ragazzi, è il tempo dedicato al gioco, allo sport e alle uscite con amici e familiari. Biciclette, monopattini, pattini e skateboard diventano i protagonisti delle vacanze, insieme alle giornate al mare o in piscina. Proprio questo cambio di abitudini, però, espone i più piccoli a una possibilità maggiore di infortuni. A confermarlo un numero: ogni anno i Pronto soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma assistono circa 20 mila bambini e adolescenti per traumi di diversa gravità. Un’esperienza che ha permesso agli specialisti dell’ospedale di individuare i rischi più comuni della stagione estiva e di raccogliere una serie di consigli utili per prevenirli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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