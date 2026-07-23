Bambini rifiutano cibi sconosciuti, spesso gridando “questo no”. La neofobia alimentare, fase naturale dello sviluppo, porta i piccoli a mostrare diffidenza verso nuovi alimenti. I genitori si trovano a dover affrontare situazioni in cui il pasto diventa un vero e proprio incubo, con i bambini che si rifiutano di mangiare. La reazione è comune e riguarda molte famiglie, senza che sia necessario intervenire con metodi particolari.

“Questo no”. Davanti a un alimento sconosciuto, molti bambini reagiscono con un rifiuto. Un problema che conoscono bene tanti genitori: si tratta della neofobia alimentare, una fase fisiologica dello sviluppo infantile caratterizzata dalla diffidenza nei confronti dei cibi nuovi. Dal pesce alla frutta, i cibi rifiutati possono essere numerosi. Risultato? Ogni pasto diventa una battaglia di volontà, e quella del piccolo di casa è piuttosto tenace. Stando al Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), l’ 85,4% dei bambini presenta un livello intermedio o alto di neofobia alimentare, e se a finire nell’elenco dei cibi sgraditi ci sono frutta, verdura e legumi, a risentirne sono dieta e salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambini e neofobia alimentare, se il pasto diventa un incubo la soluzione è nel piatto

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6 Developmental Red Flags Parents Accidentally Celebrate

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