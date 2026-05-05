Una scuola chiamata “Juzoor” è stata costruita in Cisgiordania con l’obiettivo di offrire un’educazione alternativa ai bambini locali. La struttura viene definita “radicale” e si propone di restituire un futuro ai più giovani della zona. In un discorso, un filosofo e attivista indiano ha invitato i responsabili a prendere in mano il proprio percorso, sottolineando l’importanza di agire responsabilmente.

“Il risultato non è nelle vostre mani, ma il percorso è una vostra responsabilità: agite!” questo dice Satish Kumar, il filosofo e attivista indiano, con la sua infinita dolcezza e la sua forza incrollabile. VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un anno fa circa, ha agito: ha avviato un crowdfunding per raccogliere le risorse necessarie alla realizzazione di una scuola in Cisgiordania, a Khallet Taha. E grazie a questo, pochi giorni fa, quaranta tra bambine e bambini, si sono seduti al banco della loro classe! Slow Food, insieme ad altre organizzazioni come Rete cuneese per la Palestina, Novacoop, la Scuola di pace «Toni Lucci», la Consulta giovanile, Comune di Bra e tanti cittadini e comunità di tutta Italia, ha sostenuto l’iniziativa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La trave nel piatto – “Juzoor”, la scuola “radicale” realizzata in Cisgiordania per restituire il futuro ai bambini

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