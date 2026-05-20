La trave nel piatto – Difendere la biodiversità per difendere la democrazia alimentare

La biodiversità, termine relativamente recente, deriva da un’idea scientifica che si è evoluta nel tempo fino a diventare un elemento chiave per la tutela della vita sul pianeta. In ambito alimentare, questa nozione assume un ruolo centrale, considerando come le varietà di piante e specie animali contribuiscano alla sicurezza e alla diversità delle produzioni. La discussione sulla biodiversità coinvolge aspetti legali, ambientali e sociali, evidenziando l’importanza di preservare le risorse naturali per garantire un sistema alimentare sostenibile.

La parola biodiversità è una parola “giovane”, che ha solo qualche decina di anni, partita da una nozione fortemente scientifica che negli anni si è ampliata, ha fatto tanta strada fino ad assurgere a elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità sul pianeta. La biodiversità genetica è infatti la capacità del vivente di adattarsi ai cambiamenti, quindi garanzia di sopravvivenza. E non riguarda solo il panda, l’orso polare o il dodo, ma riguarda anche la microbiologia, la biodiversità domestica, agricola e soprattutto riguarda noi. Perché abbiamo una trave nel piatto e si chiama monocoltura. Per via della monocoltura – e della “mono cultura” – la biodiversità continua a essere erosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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