La trave nel piatto – Difendere la biodiversità per difendere la democrazia alimentare

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La biodiversità, termine relativamente recente, deriva da un’idea scientifica che si è evoluta nel tempo fino a diventare un elemento chiave per la tutela della vita sul pianeta. In ambito alimentare, questa nozione assume un ruolo centrale, considerando come le varietà di piante e specie animali contribuiscano alla sicurezza e alla diversità delle produzioni. La discussione sulla biodiversità coinvolge aspetti legali, ambientali e sociali, evidenziando l’importanza di preservare le risorse naturali per garantire un sistema alimentare sostenibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La parola biodiversità è una parola “giovane”, che ha solo qualche decina di anni, partita da una nozione fortemente scientifica che negli anni si è ampliata, ha fatto tanta strada fino ad assurgere a elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità sul pianeta. La biodiversità genetica è infatti la capacità del vivente di adattarsi ai cambiamenti, quindi garanzia di sopravvivenza. E non riguarda solo il panda, l’orso polare o il dodo, ma riguarda anche la microbiologia, la biodiversità domestica, agricola e soprattutto riguarda noi. Perché abbiamo una trave nel piatto e si chiama monocoltura. Per via della monocoltura – e della “mono cultura” – la biodiversità continua a essere erosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la trave nel piatto 8211 difendere la biodiversit224 per difendere la democrazia alimentare
© Ilfattoquotidiano.it - La trave nel piatto – Difendere la biodiversità per difendere la democrazia alimentare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto...

«Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità»Garantire la presenza dei distributori di carburante nelle aree montane e interne dell’Emilia-Romagna significa tutelare un servizio essenziale per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web