Una bambina di 4 anni è morta folgorata dopo aver toccato l’interruttore della luce in casa dei nonni. La scossa elettrica le ha provocato la morte sul colpo.

Vercelli, 23luglio 2026 – Una bimba di soli 4 anni è morta folgorata nella casa dei nonni. La piccola avrebbe toccato l’interruttore per accendere la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Il terribile incidente domestico è accaduto a Motta de' Con t i, piccolo comune nel Vercellese, al confine con l'Alessandrino. Il sospetto è che momento della scossa la piccola fosse scalza, come nel caso del 15enne morto folgorato al luna park di Sportorno. Gli inquirenti hanno disposto verifiche sulla regolarità dell’impianto elettrico visto che, presumibilmente, non è scattato il salvavita. Nelle prossime ore il corpo della bambina, appartenente a una famiglia di etnia rom, farà ritorno in Bosnia per i funerali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accende la luce e rimane folgorata. Così è morta una bimba di 4 anni nel Vercellese

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