Una bambina di quattro anni è morta folgorata a Motta de’ Conti, nel Vercellese. L’incidente è avvenuto nella casa dei nonni, quando la bambina ha acceso la luce in una stanza. La piccola è rimasta vittima di una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragico incidente domestico a Motta de’ Conti, un comune nel Vercellese. Una bambina di quattro anni è rimasta folgorata mentre accendeva la luce in una stanza della casa dei nonni. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. La bambina è deceduta poco dopo. La conferma dell’incidente è arrivata con il riscontro di una lesione da elettrocuzione su un dito della mano. Bambina di 4 anni muore folgorata Una bambina di quattro anni è morta folgorata in un piccolo comune nel Vercellese, al confine con l’Alessandrino. La tragedia si è consumata a Motta de’ Conti, nella casa dei nonni della piccola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambina di 4 anni morta folgorata a Motta de' Conti nella casa dei nonni dopo aver acceso la luce

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BAMBINA di 4 ANNI MUORE FOLGORATA nella casa dei NONNI a MOTTA DE' CONTI

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Bimba di 4 anni morta folgorata dopo aver acceso la luce: tragedia a casa dei nonniUna bambina di 4 anni è morta folgorata dopo aver acceso la luce in casa dei nonni.

Bambina di 4 anni muore folgorata in casa dei nonni nel VercelleseUna bambina di 4 anni è morta folgorata in una casa nel Vercellese, nel comune di Motta de' Conti.

Temi più discussi: Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima; Sabato di tragedie in acqua: morti due bambini e un uomo; Dramma a Milano Marittima: un'altra bambina muore in piscina; RaiNews. . Per 8 minuti Magdalena è rimasta da sola, un lasso di tempo ripreso dalle telecamere dell'hotel. Nelle immagini si vede la bambina avvicinarsi alla piscina. Saranno poi due ragazzi a dare l'allarme dopo averla notata galleggiare immobile. Quando.

Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni, a Motta de' Conti, piccolo comune del Vercellese al confine con l'Alessandrino. L’episodio risale a domenica 19 luglio. Secondo le prime ricostru x.com

Bimba di 4 anni morta folgorata a casa dei nonni: giallo sulle cause, forse dei fili scopertiUna bambina di 4 anni è morta dopo essere rimasta folgorata da una scarica elettrica in un'abitazione di Motta de' Conti, comune ... msn.com

Bambina di 4 anni muore folgorata mentre accende la luce: tragedia nel VercelleseUna bambina di quattro anni è morta dopo essere stata colpita da una violenta scarica elettrica mentre cercava di accendere la luce di una stanza. msn.com

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