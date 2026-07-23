balli senza permessi sospesa dal questore la licenza di un esercizio pubblico

Notizia in breve

Il questore di Arezzo ha sospeso la licenza di un locale vicino al centro cittadino. La decisione è stata presa a causa di balli organizzati senza permessi. L’attività, autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, non potrà più operare finché non verranno rispettate le normative. La sospensione è stata comunicata oggi e riguarda un esercizio pubblico regolare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ulteriori provvedimenti o contestazioni specifiche.