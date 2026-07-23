Balli senza permessi sospesa dal questore la licenza di un esercizio pubblico
Il questore di Arezzo ha sospeso la licenza di un locale vicino al centro cittadino. La decisione è stata presa a causa di balli organizzati senza permessi. L’attività, autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, non potrà più operare finché non verranno rispettate le normative. La sospensione è stata comunicata oggi e riguarda un esercizio pubblico regolare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ulteriori provvedimenti o contestazioni specifiche.
Arezzo, 23 luglio 2026 – Sospes a dal questore la licenza di un esercizio pubblico. Il Questore di Arezzo ha sospeso da oggi la licenza di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, sito nelle immediate vicinanze del centro cittadino. Nello specifico, nella struttura si esercitava attività di intrattenimento danzante privo delle relative autorizzazioni amministrative previste per lo svolgimento di tale attività e dei certificati di prevenzione incendi, circostanze che riportano alla memoria i gravi fatti di Crans Montana, violando altresì le previste norme penali. Infatti, a seguito di più controlli effettuati da personale della Divisione P. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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