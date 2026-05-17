Il locale pericoloso per l' ordine pubblico dopo liti aggressioni ed episodi di spaccio il Questore sospende la licenza

Durante questa settimana, la Polizia di Stato, attraverso la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, ha aumentato le verifiche negli esercizi pubblici del territorio. L’obiettivo era controllare il rispetto delle norme di settore e intervenire in caso di violazioni. Un locale è stato considerato pericoloso per l’ordine pubblico a causa di episodi di liti, aggressioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, la Questura ha deciso di sospendere la licenza dell’attività.

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