Il locale pericoloso per l' ordine pubblico dopo liti aggressioni ed episodi di spaccio il Questore sospende la licenza
Durante questa settimana, la Polizia di Stato, attraverso la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, ha aumentato le verifiche negli esercizi pubblici del territorio. L’obiettivo era controllare il rispetto delle norme di settore e intervenire in caso di violazioni. Un locale è stato considerato pericoloso per l’ordine pubblico a causa di episodi di liti, aggressioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, la Questura ha deciso di sospendere la licenza dell’attività.
Nel settimana in corso la Polizia di Stato, per mezzo di personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, ha intensificato le attività di controllo negli esercizipubblici del compensorio ravennate, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore ereprimere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sicurezza nei locali, la stretta della Questura
Sullo stesso argomento
Il questore sospende la licenza a un bar di Sassuolo: rissa e spaccio in zona stazioneÈ stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un bar di Sassuolo, dopo che il locale è stato segnalato come punto di ritrovo per...
Scafati, locale chiuso per 15 giorni: il Questore sospende la licenzaI carabinieri di Scafati hanno notificato al titolare di un’attività commerciale il provvedimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi...
Omicidio Bakari, indagato il titolare del bar che lo respinse: Conosceva gli aggressori. Il questore chiude il locale per 60 giorni Proseguono le indagini sulla morte di Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso a coltellate all’alba del 9 maggio a Tara facebook
Ercolano, stop del Questore a un centro scommesse: licenza sospesa per sette giorniGiro di vite della Questura di Napoli sui luoghi di ritrovo della criminalità locale. Il Questore ha disposto la sospensione temporanea, per la durata di ... cronachedellacampania.it
Droga e pregiudicati nel locale, il Questore chiude un bar di Sezze per 15 giorniLa Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un bar di Sezze, con sospensione della licenza per 15 giorni, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate ... latinaoggi.eu