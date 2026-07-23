Bagno a Ripoli | fiamme sotto terrazza di un palazzo Intossicati due residenti e un componente dei sanitari

Da firenzepost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato sotto la terrazza di un edificio in via Roma a Bagno a Ripoli, Firenze. Due residenti e un operatore sanitario sono rimasti intossicati. Le fiamme hanno danneggiato l’area sottostante, causando l’evacuazione dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. Nessuno ha riportato ferite gravi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

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FIRENZE – Paura oggi, 23 luglio 2026, a Bagno a Ripoli (Firenze) per un incendio sviluppatosi sotto la terrazza di uno stabile in via Roma. Tre le persone rimaste coinvolte per i fumi di combustione, tre persone: si tratta, secondo quanto spiegato, di due abitanti e di un componente dell’equipaggio sanitario intervenuto che avrebbe cercato di soccorrere i primi due prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri è scattato intorno alle 13:40. L’incendio, sempre secondo quanto appreso, ha interessato materiali posti sotto al terrazzo, situato al piano terra. Sul posto inviata la squadra e un’autobotte per le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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