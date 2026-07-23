Bagno a Ripoli | fiamme sotto terrazza di un palazzo Intossicati due residenti e un componente dei sanitari

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato sotto la terrazza di un edificio in via Roma a Bagno a Ripoli, Firenze. Due residenti e un operatore sanitario sono rimasti intossicati. Le fiamme hanno danneggiato l’area sottostante, causando l’evacuazione dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. Nessuno ha riportato ferite gravi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.