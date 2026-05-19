A Bagno a Ripoli torna il Torneo della Lega di Ripoli

A Bagno a Ripoli si terrà il Torneo della Lega di Ripoli nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. L’evento riproporrà atmosfere medievali e rinascimentali, coinvolgendo partecipanti e pubblico in un’immersione storica. La manifestazione si svolgerà nel centro della località, con diverse attività e competizioni ispirate a quei periodi. La settimana prossima saranno annunciati dettagli su orari e programma delle due giornate.

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