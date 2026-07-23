Durante i mesi estivi, aumentano i casi di bagagli in ritardo, smarriti o rubati negli aeroporti. Quando la valigia non arriva, è importante presentare subito una denuncia presso il banco dei bagagli smarriti e conservare tutte le ricevute e le prove di acquisto. Evitare di chiudere la valigia con sigilli permanenti o di lasciarla incustodita. In caso di furto, bisogna denunciare immediatamente all’autorità competente e informare la compagnia aerea.

L’ estate coincide con il periodo di maggior traffico negli aeroporti e, insieme all’aumento dei viaggiatori, crescono anche gli inconvenienti legati ai bagagli. Valigie che non arrivano a destinazione, consegnate con giorni di ritardo oppure rubate durante il viaggio: situazioni più frequenti di quanto si immagini. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG, nell’ultimo anno oltre 2,8 milioni di italiani che hanno preso un aereo hanno dovuto fare i conti con lo smarrimento o il furto dei propri bagagli. Nel dettaglio, quasi 1,9 milioni di passeggeri dichiarano di aver perso definitivamente la valigia a causa della compagnia aerea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bagaglio in ritardo, smarrito o rubato in aeroporto: cosa fare se la valigia non arriva e gli errori da evitare per non perdere il rimborso

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