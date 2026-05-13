730 al via dal 14 maggio | come fare tutte le scadenze quando arriva il rimborso e come evitare errori

Dal 14 maggio parte ufficialmente la campagna per il modello 730 precompilato 2026, con la possibilità di accedere all’area riservata già dal 30 aprile. I contribuenti possono verificare i dati forniti dal Fisco e decidere se accettare la dichiarazione così com’è o apportare modifiche e integrazioni. Le scadenze per l’invio sono state fissate e si attendono i rimborsi, che generalmente arrivano entro alcune settimane dalla presentazione.

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