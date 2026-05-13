730 al via dal 14 maggio | come fare tutte le scadenze quando arriva il rimborso e come evitare errori
Dal 14 maggio parte ufficialmente la campagna per il modello 730 precompilato 2026, con la possibilità di accedere all’area riservata già dal 30 aprile. I contribuenti possono verificare i dati forniti dal Fisco e decidere se accettare la dichiarazione così com’è o apportare modifiche e integrazioni. Le scadenze per l’invio sono state fissate e si attendono i rimborsi, che generalmente arrivano entro alcune settimane dalla presentazione.
Dal 14 maggio prende ufficialmente il via la stagione del 730 precompilato 2026. Dal 30 aprile i contribuenti possono entrare nella propria area riservata, controllare i dati inseriti dal Fisco e scegliere se accettare la dichiarazione così com’è oppure modificarla e integrarla. La differenza non è soltanto formale. Dalla scelta dipendono i controlli fiscali, i tempi dei rimborsi e perfino la possibilità di ricevere il credito Irpef già nella busta paga di luglio. Chi si muove rapidamente, infatti, potrà chiudere i conti con il Fisco prima dell’estate; chi aspetta settembre rischia il collo di bottiglia e dover attendere fino a fine anno per ottenere il rimborso.🔗 Leggi su Panorama.it
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