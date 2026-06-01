Il calendario dei rimborsi del 730 | gli errori da non fare per evitare di perdere le detrazioni

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il termine per l'invio del Modello 730 è scaduto ieri 31 maggio. Chi ha presentato il documento può ricevere il rimborso già a luglio sulla busta paga o nel cedolino della pensione ad agosto. Chi invece ha presentato entro il 30 settembre può ricevere l'accredito a novembre.

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Chi ha inviato il Modello 730 entra la scadenza di ieri 31 maggio, potrà ricevere il rimborso in busta paga già a luglio o nel cedolino della pensione ad agosto Ma c'è tempo fino al 30 settembre per ottenere l’accredito a novembre. Vediamo cosa bisogna tenere a mente per evitare di perdere le somme recuperabili e gli errori più comuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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