Il calendario dei rimborsi del 730 | gli errori da non fare per evitare di perdere le detrazioni

Il termine per l'invio del Modello 730 è scaduto ieri 31 maggio. Chi ha presentato il documento può ricevere il rimborso già a luglio sulla busta paga o nel cedolino della pensione ad agosto. Chi invece ha presentato entro il 30 settembre può ricevere l'accredito a novembre.

Chi ha inviato il Modello 730 entra la scadenza di ieri 31 maggio, potrà ricevere il rimborso in busta paga già a luglio o nel cedolino della pensione ad agosto Ma c'è tempo fino al 30 settembre per ottenere l’accredito a novembre. Vediamo cosa bisogna tenere a mente per evitare di perdere le somme recuperabili e gli errori più comuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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