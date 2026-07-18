Maltempo a Milano interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandine | alcuni fan feriti alla testa
Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di una grandinata che ha provocato alcune ferite tra i fan, colpiti alla testa. L'evento si stava svolgendo nel secondo degli due concerti programmati, con circa 80 mila persone presenti. La pioggia di grandine ha causato l’interruzione dello spettacolo, costringendo l'artista a fermarsi. Nessuna informazione specifica sulle condizioni dei feriti è stata comunicata.
L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese. Circa 80 mila gli spettatori presenti anche oggi. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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Maltempo a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandineIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di grandine durante la sua esibizione.
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All'ippodromo La Maura interrotto il concerto di Bad Bunny, con circa 80mila spettatori presenti x.com
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