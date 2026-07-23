Bad Bunny rompe il silenzio e promette | Tornerò a Milano dopo il concerto annullato per il maltempo
Durante un concerto in Belgio, il cantante portoricano ha annunciato che tornerà a Milano, dopo aver annullato un evento precedente a causa del maltempo. Non ha fornito una data precisa per il prossimo ritorno in città.
Durante l'esibizione in Belgio, Bad Bunny ha parlato per la prima volta del concerto cancellato a Milano a causa del maltempo. L'artista portoricano ha promesso di tornare in città, senza specificare quando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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