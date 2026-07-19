Il concerto di Bad Bunny annullato dopo la sospensione per maltempo | Non verrà riprogrammato

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny è stato annullato definitivamente dopo la sospensione causata dal maltempo. L'organizzazione ha comunicato che i biglietti saranno rimborsati integralmente, specificando che l'interruzione è stata dettata da ragioni di sicurezza. Non è prevista una data di riprogrammazione del concerto. La decisione è stata presa per garantire la tutela di tutti i partecipanti.