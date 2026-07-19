Il concerto di Bad Bunny annullato dopo la sospensione per maltempo | Non verrà riprogrammato
Il concerto di Bad Bunny è stato annullato definitivamente dopo la sospensione causata dal maltempo. L'organizzazione ha comunicato che i biglietti saranno rimborsati integralmente, specificando che l'interruzione è stata dettata da ragioni di sicurezza. Non è prevista una data di riprogrammazione del concerto. La decisione è stata presa per garantire la tutela di tutti i partecipanti.
A poche ore di distanza dall'interruzione del concerto di Bad Bunny a causa del maltempo, arriva l'annuncio ufficiale dell'organizzazione: i biglietti verranno interamente rimborsati: "La sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la nostra massima priorità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#BadBunny Annullato e non sarà riprogrammato, biglietti rimborsati integralmente, fa sapere Live Nation sul concerto di ieri sera di Bad Bunny a Milano, interrotto per maltempo. Sicurezza dei presenti, sempre nostra massima priorità, precisa l'organizza x.com
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