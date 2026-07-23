Dopo giorni di silenzio, Bad Bunny ha commentato il concerto interrotto a Milano a causa della grandine. Lo ha fatto durante il concerto a Bruxelles, all’ultima tappa del tour mondiale iniziato nel novembre 2025. Il cantante ha parlato della cancellazione dello spettacolo senza fornire dettagli sulle circostanze specifiche dell’interruzione. La tournée si è conclusa con questa tappa europea, che ha segnato la fine del tour iniziato più di un anno prima.

Dopo giorni di silenzio, Bad Bunny è tornato a parlare del concerto annullato a Milano a causa del maltempo. Lo ha fatto dal palco di Bruxelles, durante l’ultima tappa del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, che ha concluso la tournée mondiale iniziata nel novembre 2025. Davanti al pubblico belga, l’artista portoricano ha voluto dedicare un pensiero ai fan italiani, spiegando come abbia vissuto l’interruzione dello spettacolo dello scorso 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. Durante il concerto di Bruxelles, Bad Bunny ha ricordato quanto accaduto nella data milanese, interrotta dopo pochi minuti a causa delle condizioni meteorologiche estreme. “Non so se sapete cosa è successo durante il mio ultimo concerto“, ha detto il cantante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Novella2000.it - Bad Bunny ricorda il concerto interrotto dalla grandine a Milano: ecco cos’ha detto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

Notizie e thread social correlati

Bad Bunny a Milano, concerto interrotto dalla grandine: ci sono feritiIl concerto di Bad Bunny a Milano, svoltosi sabato 18 luglio, è stato interrotto a causa di un temporale con grandine e raffiche di vento.

Maltempo a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandineIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di grandine durante la sua esibizione.

Argomenti più discussi: Il disco di Bad Bunny che ha mostrato le profondità del reggaeton; Bad Bunny, verranno rimborsati il 100% del biglietto e il diritto di prevendita del 15%; Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: rimborso integrale dei biglietti; Bad Bunny seduce Milano, il reggaeton come politica e cultura globale.

Bad Bunny ricorda il concerto interrotto dalla grandine a Milano: Era uno dei migliori della mia vita, tornerò x.com

Bad Bunny a Milano, è boom di partenze da Napoli: +87% di viaggiatori in treno reddit