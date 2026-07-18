Maltempo a Milano interrotto il concerto di Bad Bunny per la grandine
Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di grandine durante la sua esibizione. L'evento, al secondo dei due concerti previsti, aveva circa 80 mila spettatori presenti. La pioggia intensa e la grandine hanno causato l'interruzione dello spettacolo. Nessun dettaglio è stato comunicato sui tempi di ripresa o eventuali variazioni di programma. La manifestazione si svolgeva nel capoluogo lombardo.
L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese. Circa 80 mila gli spettatori presenti anche oggi. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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