maltempo a milano interrotto il concerto di bad bunny per la grandine

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di grandine durante la sua esibizione. L'evento, al secondo dei due concerti previsti, aveva circa 80 mila spettatori presenti. La pioggia intensa e la grandine hanno causato l'interruzione dello spettacolo. Nessun dettaglio è stato comunicato sui tempi di ripresa o eventuali variazioni di programma. La manifestazione si svolgeva nel capoluogo lombardo.