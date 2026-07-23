Bad Bunny ha annunciato un nuovo concerto a Milano dopo che quello precedente è stato interrotto da un nubifragio pochi minuti dopo l’inizio. Live Nation ha comunicato che procederà con il rimborso totale dei biglietti, inclusa la prevendita. La promozione del concerto di ritorno è stata confermata, mentre il rimborso è stato attivato per tutti i possessori di biglietti acquistati per l’evento interrotto.

Bad Bunny ha promesso di tornare a Milano dopo il concerto interrotto da un nubifragio dopo pochi minuti dall’inizio. Live Nation ha intanto attivato il rimborso integrale, prevendita inclusa, dei biglietti. Il rimborso sarà automatico per chi ha acquistato i biglietti via internet, mentre dovrà essere richiesto in caso di acquisto in punti vendita fisici. Il rimborso del concerto di Bad Bunny a Milano Le scuse e la promessa di Bad Bunny Cosa è successo al concerto di Bad Bunny Il rimborso del concerto di Bad Bunny a Milano Live Nation ha reso note le condizioni del rimborso del concerto di Bad Bunny dello scorso 18 luglio a Milano, interrotto dopo mezz’ora da un nubifragio e poi annullato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bad Bunny promette un altro concerto a Milano, intanto Live Nation promette il rimborso totale del biglietto

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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati

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