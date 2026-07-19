Live Nation annuncia il rimborso totale | niente recupero del concerto di Milano

Live Nation ha comunicato che i biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano saranno rimborsati integralmente. L’evento, previsto all’Ippodromo La Maura, è stato cancellato a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche. I possessori dei biglietti riceveranno il rimborso completo senza possibilità di recupero della data. La cancellazione è avvenuta poche ore prima dell’orario di inizio previsto.

L’atteso ritorno di Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano si è trasformato in una serata da dimenticare. Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto gli organizzatori a interrompere l’evento e a far evacuare decine di migliaia di spettatori, ponendo ancora una volta l’attenzione sulle difficoltà di organizzare grandi manifestazioni all’aperto durante estati sempre più segnate da fenomeni atmosferici estremi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live Nation Italia (@livenationit) Il maltempo ferma lo spettacolo. Quella che doveva essere una delle serate musicali più attese dell’estate si è conclusa dopo poche canzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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e chi glielo spiega ai fan di Ultimo che live nation questa tipologia di annunci la fa SEMPRE?! fatevela passare che gli unici ossessionati qua mi sembrate voi su x.com

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