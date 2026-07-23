Bad Bunny promette il ritorno | Milano lo aspetta ancora

. Dopo l’interruzione del concerto provocata dal violento maltempo, Bad Bunny rompe il silenzio davanti ai fan durante l’ultima tappa del tour mondiale e assicura che tornerà nel capoluogo lombardo, mentre proseguono le procedure per il rimborso dei biglietti dell’evento cancellato. Si è concluso a Bruxelles il tour mondiale “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, una tournée che negli ultimi mesi ha attraversato numerosi Paesi e che ha portato Bad Bunny anche in Italia per due attesissimi concerti all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Proprio durante l’ultima esibizione del tour, il cantante portoricano ha deciso di tornare a parlare della serata del 18 luglio, quando il maltempo costrinse gli organizzatori a fermare definitivamente lo spettacolo per ragioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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