Il governo ha approvato una nuova legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni coinvolti in reati. La legge stabilisce che anche i minorenni in questa fascia d’età possono essere ritenuti responsabili delle proprie azioni. La premier ha commentato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. La normativa entrerà in vigore a breve.

ROMA – Il Governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile e cambia le regole sull’imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva, infatti, accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri ora “viene invertito l’onere della prova”. “Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne” afferma in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, commentando il provvedimento che non sarà immediatamente operativo, ma andrà approvato dal Parlamento. “Chi aggredisce, chi rapina chi devasta – sottolinea la premier – deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Baby delinquenti alla sbarra: imputabili anche i minori da 14 a 18 anni. Meloni: “Chi sbaglia risponde delle proprie azioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minori imputabili da 14 anni, Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenniIl governo ha annunciato che i minorenni a partire dai 14 anni saranno imputabili per reati commessi, affermando che chi sbaglia deve assumersi le...

Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.