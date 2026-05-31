Cara spiaggia quanto mi costi | Rincari del 2,7% sotto l’ombrellone Più salati anche bar e ristoranti

Quest’anno, il prezzo di una giornata in spiaggia è aumentato del 2,7% rispetto allo scorso anno. La Federconsumatori ha rilevato che i costi degli stabilimenti balneari sono saliti, così come quelli di bar e ristoranti sulla riviera. I clienti devono pagare di più per l’ombrellone e le consumazioni lungo la costa. L’incremento si nota rispetto ai prezzi praticati nella stagione precedente.

Andare al mare quest’anno costa di più. Spiagge più care sulla Riviera secondo le rilevazioni della Federconsumatori, che ha fatto i conti in tasca a stabilimenti balneari, bar e ristoranti di spiaggia. Secondo l’associazione dei consumatori, riminesi e turisti quest’anno spenderanno un po’ di più per lettini e ombrelloni, così come per gelati e pranzi nei locali. "I vacanzieri – osserve Federconsumatori – troveranno sotto l’ombrellone aumenti medi pari al 2,7%". Siamo nell’ordine dell’aumento Istat, è vero. Ma sono comunque soldi in più che i turisti devono mettere in conto insieme a tutti gli altri rincari, con benzina e gasolio che continuano a viaggiare a circa 2 euro al litro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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