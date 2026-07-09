Roma la Tari aumenta nel 2026

A Roma, nel 2026, la Tari subirà un incremento. La Giunta ha approvato il nuovo Piano economico-finanziario del ciclo dei rifiuti per il periodo 2026-2029 e ha definito la tariffa per l’anno prossimo.

Roma, 9 luglio 2026 – A Roma la Tari aumenterà nel 2026. La Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Piano economico-finanziario del ciclo dei rifiuti per il quadriennio 2026-2029 e la tariffa per il prossimo anno. Per i cittadini significa un rincaro medio del 5,19% per le utenze domestiche, mentre per attività commerciali, imprese e utenze non domestiche l’aumento medio sarà del 5,20%. Il Piano economico-finanziario, cioè il documento che stabilisce quanto costa il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti, vale 921,3 milioni di euro per il 2026. Nel 2027 salirà a 930,2 milioni. Nel 2025 il valore era di 862 milioni: l’incremento è quindi del 7% nel 2026 e dell’8% nel 2027. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Termovalorizzatore di Roma, possibile aumento della Tari

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