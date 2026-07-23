Nel nuovo teaser di Avengers: Doomsday vengono mostrati per la prima volta la Strega Latveriana e le Sentinelle degli X-Men. La scena rivela la presenza della maga e di robot avanzati, senza ulteriori dettagli sulla trama. Non sono stati annunciati altri personaggi o sviluppi. Il film è atteso nelle sale nei prossimi mesi.

L’attesa per Avengers: Doomsday è salita alle stelle dopo i primi teaser, ma i Marvel Studios non si sono fermati alle immagini digitali. Durante la serata di apertura del San Diego Comic-Con (SDCC), lo stand Marvel ha svelato in anteprima assoluta alcuni dei costumi e degli oggetti di scena ufficiali del film, accendendo immediatamente le teorie dei fan. Tra le esposizioni più chiacchierate spiccano due elementi chiave: il costume inedito della Strega Latveriana ( Latverian Witch ) e la testa di una classica Sentinella cacciatrice di mutanti. Chi è la Strega Latveriana? Le due ipotetiche identità. The Avengers and Latverian Witch costumes at the #Doomsday booth at #SDCC. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Primo sguardo alla Strega Latveriana e alle Sentinelle degli X-Men!

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