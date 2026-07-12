Durante l’evento allo Shanghai Expo, i Marvel Studios hanno presentato le prime immagini promozionali e la concept art ufficiale di Avengers: Doomsday. Tra le novità visive, si evidenzia la rappresentazione del Dottor Destino e degli X-Men, che fanno il loro debutto in questa fase del Marvel Cinematic Universe. La presentazione anticipa un ampliamento del cast e dei personaggi coinvolti nel nuovo film.

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a ridefinire i confini del Multiverso. In occasione dello Shanghai Expo, i Marvel Studios hanno mostrato al pubblico le prime imperdibili immagini promozionali e la concept art ufficiale di Avengers: Doomsday. Il materiale, firmato da Andy Park (ex Director of Visual Development dei Marvel Studios) e condiviso online, offre ai fan il miglior sguardo assoluto al Doctor Doom di Robert Downey Jr. e a un epico crossover che vedrà i Vendicatori unire le forze con gli X-Men. Il costume e la maschera del Doctor Doom di Robert Downey Jr.. L’elemento che sta catturando l’attenzione di tutti i fan della Casa delle Idee è senza dubbio il look di Victor von Doom. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers Doomsday: Il primo concept art ufficiale svela il Dottor Destino e gli X-Men!

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AVENGERS DOOMSDAY CONCEPT ART FIRST LOOK

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