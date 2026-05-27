Avengers | Doomsday rilasciato il primo teaser trailer del film – Video

La Marvel ha pubblicato il primo teaser trailer di ‘Avengers: Doomsday’, il nuovo film diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo. La pellicola sarà nelle sale il 18 dicembre 2026. Il video mostra alcune sequenze di scena senza dettagli sulla trama. La data di uscita è stata confermata e il trailer è disponibile online.

Istituito il servizio shuttle universitario. Siglata la convezione tra AMC SpA e Università Magna Graecia. La Marvel ha rilasciato il primo teaser trailer di ‘Avengers: Doomsday’, l’attesissimo film diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo che uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026. L’attesa è (quasi) finita. La Marvel ha rilasciato il primo teaser trailer di ‘Avengers: Doomsday‘, l’attesissimo film che continuerà la saga dei supereroi dopo il successo di ‘Infinity War’ ed ‘Endgame’. La pellicola sarà diretta dai fratelli Joe e Anthony Russo e uscirà nelle sale cinematografiche il 18 dicembre 2026 con un cast stellare. Il primo teaser del film dà già una notizia che i molti fan Marvel attendevano con ansia: Chris Evans tornerà a vestire i panni di Capitan America. 🔗 Leggi su 2anews.it

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AVENGERS: DOOMSDAY (2026) Trailer ITA | Film Supereroi Marvel

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