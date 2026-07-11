È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture riguardante gli autovelox. Il testo introduce nuove regole nazionali per l’uso di questi dispositivi di rilevamento della velocità. Le norme stabiliscono modalità e limiti per l’installazione e l’attività degli autovelox su tutto il territorio nazionale. Il decreto entra in vigore immediatamente, prevedendo anche sanzioni e procedure da seguire per le autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Come recita lo stesso provvedimento, il testo definisce la “ disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. Il decreto, la cui firma da parte del ministro Matteo Salvini era stata annunciata un mese fa, pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In Gazzetta il decreto autovelox, in vigore le nuove regole nazionali

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Multe Autovelox, conto alla rovescia arriva il decreto che cambia multe e ricorsi

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