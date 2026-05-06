Sanzioni stradali quasi 700mila euro accertati a marzo Resta il nodo autovelox

Nel mese di marzo, il Comune ha rilevato entrate di circa 700mila euro derivanti da multe per infrazioni al Codice della strada. Quasi tutte le somme sono state accumulate grazie ai controlli effettuati con autovelox e altri strumenti di rilevamento. Il tema delle sanzioni e dell’utilizzo degli autovelox resta al centro delle discussioni locali, mentre le cifre confermano un’intensa attività di controllo sulle strade.

LECCE – Nel mese di marzo il Comune ha accertato quasi 700mila euro di entrate relative a violazioni del Codice della strada. La cifra esatta è di 691.396,05 euro e riguarda 7.305 sanzioni, di cui 1.335 per eccesso di velocità. È il dato principale contenuto in una determina del settore Polizia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lucca e il caro multe: 4,2 milioni di euro tra sanzioni stradaliNel corso dell’anno 2025, i cittadini di Lucca hanno versato oltre 4,2 milioni di euro per sanzioni legate al Codice della Strada, con un impatto... Multe stradali, a Modena un "tesoretto" a metà: accertati 22 milioni, ma il Comune ne incassa 11L'Amministrazione ha approvato il rendiconto sulle sanzioni, certificando oltre otto milioni di euro spesi per manutenzioni, controlli e... Panoramica sull’argomento Sanzioni stradali, quasi 700mila euro accertati a marzo. Resta il nodo autoveloxL’importo si riferisce a 7.305 violazioni, di cui 1.335 per eccesso di velocità. Sui due impianti di rilevazione della Tangenziale Est si è consumato uno scontro politico: la richiesta di disattivazio ... lecceprima.it Infrazioni stradali, ad Ancona la stangata è servita: quasi raddoppiate le multe in un anno, siamo a 8,5 milioniANCONA Automobilisti indisciplinati, la stangata è servita. In un anno l’accertato da sanzioni stradali è salito di 3,2 milioni di euro, passando da 5,3 milioni del 2024 ad ... corriereadriatico.it