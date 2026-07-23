Nella notte si è verificato un incendio che ha coinvolto un autotreno usato per il trasporto di mangimi. Si tratta del secondo mezzo di questo tipo incendiato in pochi mesi. L’indagine sta seguendo una pista precisa, anche se i dettagli non sono stati ancora resi noti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono ancora informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali responsabilità.

Segue una pista ben precisa l’indagine sull’ incendio che ieri notte ha interessato un autotreno adibito al trasporto di mangimi, con le insegne della G.I.Ma, il Gruppo Italiano Mangimi, avvenuto nell’area di sosta della stazione di servizio Ok, in via Fratelli Cervi, sull’ex Statale 358 alla periferia di Cadelbosco Sopra. Un incendio che allunga ulteriormente la lunga lista di roghi presumibilmente dolosi accaduti negli ultimi tempi nella Bassa, interessando anche i territori di Fabbrico, Reggiolo, Correggio. Verso l’1,30 è scattato l’allarme quando dalla adiacente strada, a Cadelbosco, sono stati notati i bagliori delle fiamme che stavano interessando l’autotreno, che era regolarmente in sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autotreno in fiamme nella notte. È il secondo mezzo in pochi mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autoarticolato in fiamme sullA10: traffico : Seguici sul nostro Web Giornale www.alessandriasara.it

Notizie e thread social correlati

Autotreno esce di strada e finisce contro una casa, boato e paura nella notteUn autotreno è uscito di strada e si è schiantato contro una casa lungo la strada statale 1 Aurelia, vicino allo svincolo di Orbetello Scalo.

Lupi azzannano un gregge di pecore: il secondo episodio in pochi mesiDopo l’attacco di qualche settimana fa in cui oltre cinquanta pecore furono uccise, un nuovo episodio simile si è verificato nella frazione di Saone,...

Temi più discussi: Autotreno in fiamme nella notte. È il secondo mezzo in pochi mesi; Camion a fuoco sulla superstrada, le fiamme si propagano nella campagna; A fuoco l’autotreno parcheggiato nel distributore; Camion in fiamme in tangenziale: traffico bloccato | VIDEO.

Cadelbosco Sopra, incendio notturno al distributore OK: in fiamme un autotreno 24emilia.com/cadelbosco-sop… x.com

Cadelbosco, camion in fiamme alla stazione di servizioL'allarme è scattato verso l'1,30. Non si esclude un episodio doloso ... msn.com

Magliano Sabina, tir in fiamme sull'autostradaRIETI - Tir in fiamme lungo l'A1 in direzione Nord nell'area comunale di Magliano Sabina. Un autoarticolato è andato in fiamme causando ... msn.com