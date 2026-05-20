Lupi azzannano un gregge di pecore | il secondo episodio in pochi mesi

Dopo l’attacco di qualche settimana fa in cui oltre cinquanta pecore furono uccise, un nuovo episodio simile si è verificato nella frazione di Saone, vicino a Tione di Trento. Durante la notte, un branco di lupi ha azzannato un gregge di pecore, causando ulteriori danni. Le autorità stanno raccogliendo dettagli sugli eventi, mentre i proprietari degli animali segnalano la presenza di branchi di lupi nelle aree circostanti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli allevatori della zona.

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