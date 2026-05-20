Lupi azzannano un gregge di pecore | il secondo episodio in pochi mesi
Dopo l’attacco di qualche settimana fa in cui oltre cinquanta pecore furono uccise, un nuovo episodio simile si è verificato nella frazione di Saone, vicino a Tione di Trento. Durante la notte, un branco di lupi ha azzannato un gregge di pecore, causando ulteriori danni. Le autorità stanno raccogliendo dettagli sugli eventi, mentre i proprietari degli animali segnalano la presenza di branchi di lupi nelle aree circostanti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli allevatori della zona.
A pochi giorni dalla notizia dell’attacco di un branco di lupi ai danni di un gregge di pecore di Comano Terme, che ha visto la morte di oltre cinquanta esemplari, un altro episodio simile è emerso nei giorni scorsi: questa volta avvenuto a Saone, frazione di Tione di Trento, nella notte tra il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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