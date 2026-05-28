Un autotreno è uscito di strada e si è schiantato contro una casa lungo la strada statale 1 Aurelia, vicino allo svincolo di Orbetello Scalo. L’incidente ha provocato un forte boato che ha svegliato i residenti nella notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non ci sono dettagli su eventuali feriti o danni. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Grosseto, 28 maggio 2026 – Un boato tremendo ha squarciato il silenzio della notte lungo la strada statale 1 Aurelia, nei pressi dello svincolo di Orbetello Scalo, in provincia di Grosseto, in direzione sud. Incidente stradale sulla statale Aurelia. Un grave incidente stradale, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche, ha visto un autotreno carico di forniture destinate alla ristorazione uscire improvvisamente di strada, finendo la sua corsa contro una casa. L’impatto è stato particolarmente violento: distrutto un annesso dell’abitazione e coinvolto anche un deposito di Gpl interrato presente nell’area. I soccorsi intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autotreno esce di strada e finisce contro una casa, boato e paura nella notte

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