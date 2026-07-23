autorevole e solido il tributo della politica per gli 85 anni di mattarella

AGI - Autorevole, solido, saldo, equilibrato. Ma anche incrollabile e imprescindibile. E su tutti: punto di riferimento. La politica rende omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del suo 85esimo compleanno. Una giornata che il Capo dello Stato ha trascorso con i suoi famigliari, con i quali è stato a pranzo al Quirinale. Mattarella domani a Palermo . Domani, poi, Mattarella andrà nella sua Palermo, a visitare Castello Utveggio, riaperto al pubblico lo scorso dicembre dopo il lavoro di restauro che ha interessato il complesso architettonico di stile neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino. 🔗 Leggi su Agi.it

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Quando serietà, visione e stabilità diventano un modello, anche la stampa internazionale se ne accorge. Lo stile Meloni dimostra che l’Italia può contare in Europa con autorevolezza e governo solido. Avanti così. x.com

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