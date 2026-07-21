Autonomia differenziata il sì della Camera alle pre-intese e la protesta dei comitati | È il ricatto della Lega a FdI dopo il sì alla legge elettorale – Il video

La Camera ha approvato le pre-intese sull'autonomia differenziata tra lo Stato e quattro Regioni. Contestualmente, opposizioni, sindacati e comitati hanno manifestato davanti a Montecitorio, criticando la discussione dello schema di intesa preliminare. La protesta si è concentrata sulle modalità con cui è stato portato avanti l’iter e sulle accuse di ricatto da parte di un partito politico. La protesta è avvenuta il 21 luglio.

Opposizioni, sindacati e comitati sono scesi in piazza oggi, 21 luglio, davanti a Montecitorio per protestare contro la discussione dello schema di intesa preliminare sull’ autonomia differenziata tra Stato e quattro Regioni. Dopo il sì al Senato dello scorso 16 luglio, la discussione è approdata alla Camera, dove – nel corso della giornata – ha già incassato il sì definitivo per Lombardia, Piemonte e Liguria. Quattro le regioni interessate, tutte rigorosamente al Nord e tutte guidate dal centrodestra: Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Quattro anche gli ambiti di interesse: protezione civile, professioni, previdenza complementare e coordinamento della finanza pubblica sulla sanità (cioè la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti). 🔗 Leggi su Open.online

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