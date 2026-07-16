Autonomia primo sì al Senato | ma il cammino è ancora lungo

Il Senato ha dato il suo primo via libera all’autonomia differenziata, approvando le risoluzioni relative alle preintese con Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La decisione rappresenta una tappa iniziale, ma il percorso legislativo resta ancora lungo. La votazione si è svolta nell’Aula, segnando il primo passo ufficiale verso l’attuazione delle intese. Non sono stati indicati dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

L’attuazione dell’autonomia differenziata ha raggiunto una prima approvazione nell’Aula del Senato. Palazzo Madama ha approvato le risoluzioni sulle preintese con Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. Ma si tratta solo di un piccolo antipasto. E sui tempi del suo arrivo effettivo in tavola le incognite superano le certezze: tanto più dopo che i travagli della legge elettorale a Montecitorio hanno aumentato parecchio le quotazioni di una fine anticipata della legislatura, al massimo ad aprile 2027. Ma con le elezioni ad aprile l’autonomia non si approva, ha certificato due settimane fa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista tendenza nord che al tema è appassionato da decenni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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