L’autonomia differenziata ha portato a un confronto tra i governatori del Nord e Decaro, rappresentante del Sud. Decaro ha affermato che le risorse devono essere indirizzate verso il Nord, scatenando la reazione dei presidenti di Lombardia e Veneto. La questione ha generato il primo scontro politico tra il rappresentante pugliese e i presidenti delle regioni del Nord, evidenziando le tensioni sul tema.

Dal «fronte del Sud» evocato da Antonio Decaro al contrattacco della Lega. L’autonomia differenziata accende il primo vero scontro politico tra il governatore pugliese e i presidenti di Lombardia e Veneto. Se i leghisti accusano Decaro di aver alimentato lo scontro per cercare «il consenso», il governatore pugliese ribatte dicendo di essersi «occupato della comunità e dei pugliesi che hanno bisogno di cure». In sintesi: scoppia la bagarre. Ad accendere la miccia è stato l’appello di Decaro, nei giorni scorsi, a serrare i ranghi nel Mezzogiorno contro l’autonomia differenziata, dopo il via libera del Senato alle pre-intese con quattro Regioni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autonomia differenziata, ormai è scontro tra governatori. Decaro replica a Lombardia e Veneto: «Le risorse verso il Nord»

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