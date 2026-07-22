Il governatore della Puglia ha affermato che le risorse vengono indirizzate verso il Nord, scatenando un confronto con i presidenti di Lombardia e Veneto. La questione dell’autonomia differenziata ha portato a un confronto acceso tra il rappresentante del Sud e i leader del Nord. La discussione si è concentrata sulle modalità di distribuzione delle risorse e sulle rispettive posizioni politiche. La tensione tra le parti si manifesta in un clima di scontro tra regioni.

Dal «fronte del Sud» evocato da Antonio Decaro al contrattacco della Lega. L’autonomia differenziata accende il primo vero scontro politico tra il governatore pugliese e i presidenti di Lombardia e Veneto. Se i leghisti accusano Decaro di aver alimentato lo scontro per cercare «il consenso», il governatore pugliese ribatte dicendo di essersi «occupato della comunità e dei pugliesi che hanno bisogno di cure». In sintesi: scoppia la bagarre. Ad accendere la miccia è stato l’appello di Decaro, nei giorni scorsi, a serrare i ranghi nel Mezzogiorno contro l’autonomia differenziata, dopo il via libera del Senato alle pre-intese con quattro Regioni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autonomia differenziata, Decaro replica a Lombardia e Veneto. «Le risorse verso il Nord». Ed è scontro tra governatori

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