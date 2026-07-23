AUTONOMIA DIFFERENZIATA MET | BASTA TRADITORI CHI È STATO ELETTO AL SUD E VOTA CONTRO IL SUD DOVRÀ RISPONDERE AI CITTADINI

Da 2anews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha dichiarato che chi è stato eletto nel Sud e vota contro l’autonomia differenziata dovrà rendere conto ai cittadini. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico in cui si è parlato della questione relativa alla riforma. La dichiarazione si rivolge a rappresentanti eletti nella regione meridionale e si riferisce a eventuali voti contrari alla proposta di autonomia. Non sono stati forniti dettagli sui nomi di individui o sui meccanismi specifici di questa richiesta.

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“Il Mezzogiorno ha il diritto di sapere chi, dopo aver chiesto i voti ai cittadini del Sud, oggi vota in Parlamento per sottrarre al Sud risorse, servizi e diritti. Non consentiremo più che tutto questo avvenga nel silenzio generale. Lo dichiara Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale, dopo il voto favorevole espresso da ventiquattro senatori eletti nelle regioni meridionali sulle pre-intese dell’Autonomia Differenziata riguardanti Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. Secondo il Movimento “la Corte costituzionale ha già chiarito che l’autonomia differenziata non può produrre diritti diversi in base alla Regione di appartenenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

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