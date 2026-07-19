Il presidente Decaro ha commentato che le pre-intese di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto sull’autonomia differenziata rappresentano un passo indietro per il Sud. Ha precisato che, in teoria, queste intese non influenzano le materie coperte dai Livelli essenziali d’assistenza (Lep). La questione riguarda le possibili conseguenze di queste intese, anche se ufficialmente non modificano le materie regolate dai Lep.

Presidente Antonio Decaro, cosa la preoccupa delle pre-intese di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto sull'Autonomia differenziata approvate in Senato? In teoria non toccano le materie regolate dai Lep, i Livelli essenziali d'assistenza. «Sono preoccupato, le Regioni del Nord che trattano con il Governo nuove forme di Autonomia la definiscono un passo avanti. Per la Puglia, e per tutto il Mezzogiorno, rischia di essere un passo indietro definitivo: verso un Paese dove la qualità delle cure, la protezione civile, persino la pensione integrativa dipendono dal luogo in cui si nasce. Lo dico con chiarezza: la Puglia si oppone e si opporrà alle pre-intese negoziate con Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Decaro, l'intervista: «L?Autonomia differenziata passo indietro per il Sud. Fronte comune e ricorso». I numeri e gli effetti in Puglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco della destra»Il televoto sulla questione politica è stato sospeso, con il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in senato che ha annunciato l’impossibilità di...

Conte in Puglia: «Un programma solido per governare. Con Decaro ottimi rapporti». L'intervistaConte ha visitato la Puglia e ha dichiarato che il programma è solido per governare.

Temi più discussi: Decaro: 'Io alla guida del campo largo? Sto facendo il presidente della Regione'; Roseto Opera Prima, folla da record per Decaro e Gioia Mia alla vigilia della premiazione; Italia Viva rilancia le Primarie delle Idee: Decaro frena sulla leadership, al centro il programma riformista; Matteo Salvini punta sulla Puglia: Pronti a guidare Taranto.

L’intervista a Decaro: Io tradito e deluso. De Laurentiis al capolinea, venda subito il BariA leggere le reazioni sui social, sembra che il disastro calcistico del Bari abbia una doppia paternità: la famiglia De Laurentiis e Antonio Decaro, che dopo il fallimento del 2018 consegnò il titolo ... bari.repubblica.it

Calenda: Decaro premier? Tanti in lizza. Più che primarie, saranno un terno al lottoL'intervista: L'Ilva? È una tragedia. Ho buttato un anno della mia vita per seguire questo dossier…Mi sono offerto alla Meloni, posso fare proposte, ma sono ciucci e presuntuosi Carlo Calenda, ex ... lagazzettadelmezzogiorno.it