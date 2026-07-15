In 20 anni persi 3.367 dirigenti e DSGA e una sede autonoma su tre il 61,1% al Sud Pacifico Anief-Udir | Altro che autonomia differenziata Tabella
Negli ultimi 20 anni sono stati persi 3.367 dirigenti e DSGA, con una sede autonoma su tre chiusa. Il 61,1% dei tagli si sono verificati al Sud e nelle isole. La maggior parte delle riduzioni è avvenuta senza annunci o interventi pubblici. Solo una su tre sedi di direzione è rimasta attiva. Nessuna decisione è stata comunicata ufficialmente riguardo a questi tagli.
Organici Ds-Dsga: una sede su tre tagliata negli ultimi vent'anni (-3.367), il 61,1% dei tagli a Sud e isole nel silenzio di tutti, altro che autonomia differenziata. Anief dice basta L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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